Indústria calçadista faz campanha sincronizada nas redes sociais para estimular setor

Em meio às dificuldade geradas ao setor calçadistas em razão da pandemia, cerca de 150 das principais marcas da área vêm realizando uma campanha para estimular as vendas. Batizado de “Um Sapato pelo Brasil", o movimento segue até esta quinta-feira (27) e é uma ação sincronizada nas redes sociais das empresas participantes, buscando incentivar as vendas e divulgar a importância social e econômica do setor para a economia brasileira - oferecendo ainda um desconto coletivo de até 20% na compra dos produtos das marcas participantes da campanha.