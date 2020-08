Turismo internacional deve ter neste ano pior desempenho desde 1950

A Organização Mundial de Comércio (OMC) afirma que a pandemia da Covid-19 provocou uma "crise sem precedentes para o setor de turismo". Em termos de viajantes e receita, o turismo internacional caminha para registrar neste ano seu pior desempenho desde 1950.

Mesmo tomadas por decisões de saúde pública, as medidas para restringir a circulação provocam impacto significativo no comércio, nota a OMC. A entidade lembra que há transações no setor de serviços que precisam da proximidade física entre produtores e consumidores. Além do setor de turismo, a OMC destaca o impacto na área de serviços de educação. Na educação superior, algumas instituições enfrentam a perda potencial na matrícula de estudantes internacionais de 50% a 75%.

As barreiras à mobilidade afetam ainda de modo significativo o comércio de produtos, por meio de seu impacto sobre os serviços de transporte e sobre os custos de transação.

A OMC comenta também que a retomada da mobilidade internacional não deve ser linear. Com impactos para além das fronteiras das medidas que afetam a mobilidade transnacional, a OMC diz que há um argumento por ações domésticas suplementares com esforços de cooperação internacional nessa frente. A entidade diz que pode haver troca de lições aprendidas sobre as restrições de mobilidade e o comércio.





Agência Estado