Ouro fecha em alta, recuperando perdas das sessões anteriores, à espera de Powell

O contrato futuro de ouro mais líquido encerrou em alta nesta quarta-feira (26) com investidores à espera da participação do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, no simpósio de Jackson Hole. No evento, o dirigente pode sinalizar mudanças na política da autoridade monetária para a inflação.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), a onça-troy do ouro com entrega para dezembro encerrou com ganho de 1,53%, a US$ 1.952,50.

O metal precioso vinha de duas sessões em baixa, na esteira do maior apetite por risco por conta de notícias positivas a respeito de uma vacina contra o coronavírus e da trégua nas tensões comerciais entre Estados Unidos e China. A commodity chegou a bater o nível de US$ 1.920 a onça-troy. "Até agora, qualquer queda abaixo dessa marca se provou momentânea", explica o Commerzbank.

O ouro voltou a ganhar fôlego hoje, na véspera do discurso de Powell. Conforme mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, analistas acreditam que o líder do Fed irá apresentar mudanças na estratégia da instituição, como uma postura mais leniente em relação ao avanço dos preços. "Isso seria um fator benéfico para o ouro em longo prazo", explica o analista Brien Lundin.

Agência Estado