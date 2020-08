Dificuldade em apurar perdas e ganhos dos municípios preocupa gestores

O impacto nos municípios com as mudanças previstas na proposta da reforma tributária, que tramita em regime de urgência na Assembleia, preocupa os gestores públicos que, em sua maioria, desconhecem os ganhos e perdas dos cofres municipais. O assunto foi debatido nesta terça-feira (25) em audiência pública por videoconferência da Comissão de Assuntos Municipais, por solicitação dos deputados Valdeci Oliveira (PT) e Vilmar Zanchin (MDB).

A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) não antecipou a posição final da entidade. Mas o assessor de Assuntos Municipais, Guilherme Machado, disse que são três eixos de propostas em debate no momento, ressaltando que a Famurs trabalha “para construir propostas que possam transitar e avançar”, dentro da ideia de assegurar o patamar de arrecadação dos municípios.

Conforme Machado, a entidade acredita que “deveria haver uma hierarquização de oneração ou desoneração de acordo com a essencialidade dos itens”, referindo-se aos aumentos de alíquotas em itens da cesta básica e outros, não essenciais, que terão redução, como o refrigerante. O assessor reiterou que a Famurs é favorável à reforma como estímulo econômico, mas reivindica transparência nas isenções fiscais. Na próxima terça-feira (1º), a entidade estará reunida com a base municipal para tornar pública a posição final a respeito da reforma tributária.

A preocupação do deputado Valdeci Oliveira (PT) é com a repercussão das novas medidas, uma vez que 90% do aumento do ICMS envolve a atividade econômica dos municípios, em especial na produção primária. No agroalimento, 76% terá aumento na tributação, assim como 13% das pequenas e médias empresas. Ele argumenta que a reforma é contraditória e tenta dialogar com a sociedade num cenário sem aumento de impostos, mas a verdade é que todos os segmentos serão impactados com aumentos de tributação.

Vilmar Zanchin (MDB) também aponta para as perdas municipais com a mudança na matriz tributária, que coincidirá, a partir de janeiro do próximo ano, com o fim da vigência das alíquotas majoradas até 2018 e que têm transferido R$ 800 milhões para os municípios, dos R$ 2,8 bi arrecadados pelo Estado.

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Daiçon Maciel da Silva, sintetizou a aflição de muitos gestores municipais neste momento, uma vez que estão cumprindo as determinações legais para o debate aprovação do orçamento público para o próximo ano simultâneo às limitações impostas pela pandemia. A redução de retorno aos municípios de percentual da arrecadação estadual - principal fonte de arrecadação das prefeituras – preocupa os gestores. “Qual será a compensação”, indagou. Maciel foi taxativo em afirmar que as perdas e ganhos não estão claras, e questionou “as contas” que estão sendo feitas pela equipe do governo. “Os municípios precisam ter certeza de sua arrecadação futura”, afirmou.

O subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves Pereira, esclareceu alguns pontos destacados na audiência. Salientou que a reforma torna o sistema tributário mais moderno e simplificado e mantém os patamares de arrecadação, evitando que as prefeituras percam recursos importantes em 2021 caso as alíquotas de gasolina, comunicações e energia caiam sem medidas compensatórias. Segundo as estimativas do governo, a receita bruta do Estado reduzirá em R$ 2,8 bilhões sem as alíquotas majoradas.

Ao esclarecer dúvidas sobre os impactos de iniciativas como a constituição do Fundo Devolve-ICMS e do IPVA, Pereira disse que é normal que numa discussão sobre reforma tributária existam muitas dúvidas. “Por isso estamos presentes em todas as audiências da Assembleia, com o objetivo de esclarecer todos os pontos necessários a esse projeto que reduz em R$ 1 bilhão a arrecadação de ICMS e mantém a carga tributária nos patamares atuais”, afirmou.