Abrasel apoia interdição de restaurantes de Gramado que desrespeitaram protocolos

interditou dois estabelecimentos no sábado (22) A aglomeração de clientes e ocupação em restaurantes de Gramado acima do permitido por protocolos da pandemia foram criticadas por uma das principais entidades ligadas ao setor no Rio Grande do Sul. A regional da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) emitiu nota nesta terça-feira (27) apoiando as medidas da fiscalização sanitária que

Os restaurantes ficam na Rua Coberta, um dos endereços mais movimentados do Centro de Gramado. Segundo a prefeitura, os dois locais atendiam as pessoas em fila de espera e permitiam clientes em pé por não haver mais mesas disponíveis.

bandeira laranja do distanciamento controlado Gramado está com. Pelas regras do decreto do distanciamento controlado, restaurantes a la carte, prato feito e bufê sem autosserviço (que está proibido em todas as bandeiras) pode ter 50% dos trabalhadores e 50% da lotação. Lanchonetes e lancherias podem ter 50% dos trabalhadores.

O frio e neve atraíram grande fluxo de visitantes a uma das cidades mais turísticas do Brasil. Quem esteve na região teve a sensação, pela movimentação, que não parecia que o Estado vive o combate ao novo coronavírus, desafio que é global.

Além de Gramado, também Canela e Nova Petrópolis e cidades de áreas mais altas, como São José dos Ausentes também tiveram movimentação devido à neve. Veja imagens no vídeo da neve na região.

"A Abrasel no RS repudia veementemente a falta de responsabilidade dos envolvidos neste grave episódio em Gramado. Casos como este são contrários ao nosso posicionamento, ao que defendemos e ao que orientamos", esclarece o comunicado enviado pela entidade, indicando apoio às punições. "Reiteramos que qualquer estabelecimento, seja ele de associado ou não, que não cumprir as regras legais deverá ser responsabilizado."

A entidade junto com outras de setores econômicos têm reforçado as medidas em conversas principalmente em Porto Alegre, que teve um período de um mês de atividades fechadas e retornou há mais de duas semanas, mas ainda com restrições. Restaurantes só podem abrir de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h (em shopping centers).

Na manifestação, a presidente da Abrasel-RS, Maria Fernanda Tartoni, observa que espera que as situações flagradas não comprometam as negociações para avanços na reabertura em diversas regiões. "Nesta luta, é fundamental que todos tenham autorresponsabilidade e saibam que a atitude individual impacta diretamente no coletivo", diz Fernanda, na nota.