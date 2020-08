Novo programa habitacional focará em regularização fundiária

O Governo Federal lança nesta terça-feira (25) o programa habitacional Casa Verde e Amarela, que vai reformular o Minha Casa, Minha Vida. Os focos iniciais serão a regularização fundiária, melhoria habitacional e redução da taxa de juro para a menor da história, para ampliar o acesso à moradia digna.

De acordo com o governo, o programa vai garantir que 1 milhão de famílias que estavam fora do sistema de financiamento habitacional possam ter acesso ao crédito.

A cerimônia, no Palácio do Planalto, conta com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Mais informações em instantes.

Agência Brasil