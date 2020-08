Mercado de veículos usados começa a reagir com retorno dos clientes

Ainda é cedo para dizer que o mercado de veículos usados está voltando à normalidade, mas a reação já iniciou. De acordo com revendedores da Capital, as vendas estão sendo puxadas por motoristas de aplicativos, empresas que realizam entregas e consumidores com reserva financeira. O último grupo tem aproveitado que os preços estão mais baixos para trocar de veículo, afirma o gerente da Tipo Veículos, Roger Moraes Avila. “O pessoal que tinha uma parcela mais salgada também está vindo trocar por um carro de valor mais acessível." Segundo Avila, a queda nas vendas, frente a agosto do ano passado, representa 35% a 40%. "Vendíamos 100 automóveis por mês, agora não passa de uns 45."

Com a reabertura do comércio, a clientela aos poucos volta a frequentar o pátio da empresa, situada há 26 anos na avenida Ipiranga, comenta Avila. Mas desde março, a equipe vem trabalhando as vendas pela internet, e por isso conseguiu manter o negócio funcionando. "Infelizmente, tivemos que reduzir o quadro de funcionários, de 64 para 28 pessoas", comenta o gerente. Ele observa que com as vendas virtuais, o perfil do consumidor mudou. "Agora, temos muitos clientes do Interior do Estado", comenta. A entrega, desde abril, tem sido através de guincho. "Foi preciso usar criatividade para não parar."

Do outro lado da cidade, a Nakkar Veículos também precisou se reinventar. "Estamos em curso de aprimoramento de vendas desde o início da pandemia", afirma o gerente da revendedora, Eduardo Araújo da Costa. "Não dá para dizer que paramos de vender, porque não é verdade. Seguimos trabalhando bem", garante. Os carros mais populares são os que mais saem. "Aqui na loja a venda é mais de clientes antigos que conhecem as facilidades, e nos procuram para renovar, atualizar o carro usado, mas também cresceu a procura por parte de motoristas de aplicativos", concorda. Segundo Costa, a empresa que vendia 120 carros por mês, atualmente vende em torno de 80 veículos.

"A população em geral está querendo se proteger de todas as formas", avalia o proprietário da Daltro e Belini Veículos, Álvaro Belini Rosa. "Isto inclui não tocar ou usar algo que realmente não tenha certeza dos cuidados de higienização, e o medo das pessoas que utilizaram este meio antes delas." Na opinião, de Bellini Rosa, este é um dos fatores que tem contribuído para a demanda de veículos usados na pandemia. Ele avalia que de maio em diante o mercado vem "reagindo paulatinamente". "Na verdade, o mercado já vinha retraído no início do ano, em março e abril aconteceu o caos. Algumas empresas de forma pontual, por uma ou outra estratégia ou razão, tiveram um desempenho melhor."