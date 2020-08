RS tem primeiro saldo positivo de empregos formais na pandemia

O Rio Grande do Sul registrou em julho o primeiro saldo mensal positivo na criação de empregos desde o começo da pandemia de Covid-19. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério da Economia, houve um saldo positivo de 1.251 vagas no mercado de trabalho gaúcho.

abriu vagas em julho foi a RR Shoes Um dos grupos que, de Santo Antônio da Patrulha.

O número reflete a diferença entre 59.105 admissões e 57.854 desligamentos. Desde fevereiro, quando houve a criação líquida de 18.911, não havia um resultado mensal positivo no Rio Grande do Sul, segundo o Caged.

No acumulado do ano, o Rio Grande do Sul ainda registra um saldo negativo de 95.036 demissões, resultado da diferença de 509.375 admissões e 604.411 desligamentos.

A partir de março, com os efeitos da crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19, o Estado registrou apenas demissões líquidas até junho. O pior mês foi abril, quando o saldo ficou negativo em 74.686 desligamentos.

Os setores que mais contrataram no Estado em julho foram a indústria (saldo de 3.639 admissões líquidas), a construção (560) e o agronegócio (53). Já as demissões foram registradas nos serviços (-2.599) e no comércio (-402).

Porto Alegre foi o município gaúcho que registrou a maior queda de empregos formais no ano, com 25.159 demissões líquidas, seguido de Caxias do Sul (-7.224). Já a cidade com mais contratações nos primeiros sete meses de 2020 foi Venâncio Aires, com 3.452 admissões líquidas, seguido de Santa Cruz do Sul (2.861).