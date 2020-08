Serviços da Junta Comercial ficarão indisponíveis de 27 a 31 de agosto

Atualizada 11h44min

Em processo de migração para uma nova nuvem de dados, em que deixará o serviço de armazenamento da Procergs e passará a um sistema conjunto com outros Estados, a Junta Comercial do Rio Grande do Sul precisará interromper todos os seus serviços digitais entre 27 e 31 de agosto. O alerta é para que empresários que poderão necessitar de algum tipo de documentação de forma mais imediata nestes dias antecipe as buscas pelos mesmos. Serão interrompidos todos os atendimentos hoje feitos automaticamente no portal do órgão, como de registro mercantil, livros, expedição de certidões, inclusive o atendimento do Fale Conosco.

Secretário-geral da Junta, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves explica que a parada é necessária para transposição de cerca de quatro terabytes de dados, armazenados hoje pela Procergs, para uma nuvem conjunta e mantida por mais nove Estados, dentro do projeto Empreendedor Digital, unindo diferentes Juntas e o Sebrae Nacional, em serviço de armazenamento da Oracle. A mudança, diz Gonçalves, trará mais segurança, velocidade e economia ao Estado.

“Vamos deixar de pagar cerca de R$ 100 mil a R$ 150 mil que temos de despesa com isso por mês. Hoje pagamos de R$ 300 mil a R$ 400 mil para a Procergs, e nesta nuvem conjunta teremos um custo de cerca de R$ 120 mil neste projeto, coordenado tecnicamente pela Junta do Ceará”, explica Gonçalves.

Com essa parada, a Junta recomenda que o encaminhamento de serviços ou consultas sejam feitas até a próxima quarta-feira, dia 26 de agosto. Os atendimentos no dia 1 de setembro. A partir da migração, detalha o secretário-geral, até mesmo melhorar os serviços prestados aos empresários ficará mais fácil e rápido.

“Essa mudança é uma evolução técnica que vai melhorar a velocidade do sistema e dos processos e facilitar as evolutivas, ou seja, dar mas rapidez e agilidade para criar acessos a novas informações que o cidadão precisa em campos de busca, por exemplo, ou que nós mesmos necessitamos para trabalho interno”, detalha Gonçalves.