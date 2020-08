Dólar sobe até R$ 5,63 com dúvidas se Câmara vai derrubar veto a reajustes

O dólar segue em firme valorização nesta quinta-feira (20) e o mercado de câmbio não descarta nova intervenção do Banco Central. A cautela é reforçada pela dúvida se a Câmara irá derrubar decisão do Senado sobre reajuste a servidores públicos. O Senado derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro à medida que permite reajuste salarial para algumas categorias do funcionalismo público até o final de 2021. O desconforto é geral e apoia também a ampliação de "prêmios" embutidos nos juros futuros e a queda de cerca de 1,30% do Ibovespa futuro.

Às 9h51min, o dólar à vista subia 1,56%, a R$ 5,6153, após tocar em máxima a R$ 5,6338. O dólar futuro de setembro ganhava 0,95%, a R$ 5,6145, ante máxima a R$ 5,6355. Em Nova Iorque, o principal fundo de índice (ETF) do Brasil, o iShares MSCI Brazil (EWZ), recua no pré-mercado desta quinta-feira, refletindo o maior pessimismo do Federal Reserve (Fed) quanto à perspectiva de recuperação da economia americana após o choque do novo coronavírus.

A tendência também se reflete nos futuros de Nova Iorque, nas bolsas europeias e na Ásia, onde os mercados fecharam em baixa generalizada, após a China falhar em adotar estímulos monetários adicionais. Às 8h45min, o EWZ registrava baixa de 2,18%.

Mais cedo, a ata da última reunião de política monetária do Banco Central Europeu indicou que a incerteza sobre perspectiva econômica permanece elevada e mais dados são necessários para avaliar trajetória futura da economia.

O revés do governo no Senado acontece em um momento crítico, de decisão sobre o encaminhamento do orçamento de 2021, e mostra que os interesses político-eleitorais do Centrão, aliado de ultima hora do presidente Jair Bolsonaro, se sobrepõem à defesa do ajuste fiscal pela área econômica.