Bolsas de Nova Iorque fecham mistas, mas S&P 500 e Nasdaq renovam recordes

As bolsas de Nova Iorque fecharam mistas nesta terça-feira (18), com a disseminação da Covid-19 ainda no pano de fundo dos negócios e levando o índice Dow Jones a encerrar no vermelho. Seus pares S&P 500 e Nasdaq, contudo, impulsionados pelas techs e por empresas do setor de comunicação, conseguiram finalizar o dia no azul e renovaram máximas históricas, apagando as perdas registradas desde a emergência da pandemia.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,24%, a 27.778,07 pontos, enquanto o S&P 500 subiu 0,23%, aos 3.389,78 pontos e o Nasdaq avançou 0,73%, aos 11.210,84 pontos.

O rali dos setores de tecnologia e comunicação continua a dar apoio aos índices acionários nova-iorquinos, na medida em que as companhias do ramo conseguiram se beneficiar de alguma forma do isolamento social imposto pela pandemia. No pregão de hoje, Netflix subiu 1,97% e a Alphabet, controladora do Google, 2,61%. No setor de consumo discricionário, só Amazon conseguiu avançar 4,09%.

Em relatório enviado a clientes, a Capital Economics destaca que o desvanecimento da incerteza pode dar um impulso adicional aos ativos de risco nos próximos dias. "Os investidores esperam menos volatilidade para o S&P 500, uma vez que o índice já se recuperou", diz o analista John Higgins.

Mesmo assim, não há euforia no mercado - o que se reflete no fechamento do Dow Jones no vermelho -, considerando o avanço do novo coronavírus em diversas regiões do globo, trazendo o fantasma dos bloqueios de volta ao radar. Além disso, há desconforto com o impasse entre democratas e republicanos, que não conseguem chegar a um acordo por um novo pacote fiscal nos EUA. Entre as empresas negociadas no Dow Jones, a Boeing fechou o dia com perda de 1,03%.