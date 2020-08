Ouro fecha em alta, com dólar enfraquecido e cautela geopolítica apoiando o metal

O ouro encerrou a sessão desta terça-feira (18) com ganhos. O dólar fraco no exterior sustentou o metal, que ainda continuou a ser apoiado pelas tensões geopolíticas.

Na Comex, divisão para metais da Nymex, o ouro para dezembro fechou em alta de 0,72%, a US$ 2.013,10 a onça-troy.

O índice DXY, que mede o dólar em relação a uma cesta de outras moedas fortes, atingiu mínima em dois anos, diante do impasse pelo pacote fiscal nos EUA. Isso tende a apoiar o ouro, cotado na divisa americana e que nesse caso fica mais barato para os detentores das demais divisas.

Na avaliação da BK Asset, o fortalecimento do ouro nos últimos dias representa que o mercado "perdeu fé na liderança" dos Estados Unidos, e "nada expressa" isso melhor do que a valorização do metal. A percepção de que a Europa se recupera melhor da pandemia do que os EUA também tem pressionado a divisa americana.