Consórcio Magalu quer expandir atuação na região Sul

O Consórcio Magalu está com um projeto de expansão com foco na região Sul, onde possui mais de 200 lojas de varejo e um mercado promissor para compras por meio das cartas de crédito, devido à sua diversidade econômica. A empresa, consolidada na região de Franca, local de sua fundação, e em todo estado de São Paulo, agora busca novos mercados pelo Brasil.

A força do mercado agrícola do Sul faz com que o consórcio tenha uma de suas frentes voltadas para esse setor, que demanda maquinário específico como tratores e suprimentos. Há opções de planos para pequenos e médios produtores interessados em melhorias e investimentos seguros em seu negócio. O turismo também é um mercado ativo na região, segundo a Magalu.

No varejo multicanal, a região já é vista como estratégica há mais de 20 anos, com número expressivo de lojas em diversas cidades. A expansão do Consórcio Magalu visa ampliar a venda de cotas por meio desses pontos já estabelecidos.

Somente nos estados do Sul, há mais de 200 vagas de emprego abertas para gestores de negócios, que comercializam os planos ao público. Esses profissionais podem trabalhar de casa, de seus escritórios próprios ou utilizarem do espaço físico das lojas quando as atividades forem normalizadas. A contratação é em modelo pessoa jurídica.

Recentemente, com o objetivo de reforçar a diversidade de produtos disponíveis no Consórcio Magalu, a empresa renovou toda sua linguagem e identidade visual com a campanha #ÉPraTudo. Todos os serviços foram digitalizados facilitando ainda mais a experiência do usuário, com a reformulação do site e aplicativos prontos para oferecer praticidade em pagamentos e contemplações. O público-alvo agora é o jovem.