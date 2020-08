200 mil viagens durante a pandemia

Ao contrário de outros serviços o transporte intermunicipal de passageiros no estado se mantém regular durante todo o período da pandemia. É o que mostra levantamento feito pela Federação das Empresas de Transporte Rodoviário do Rio Grande do Sul com a realização de 200 mil viagens, entre 15 de março e 31 de julho.

A restrição de atividades, o cancelamento das aulas e o isolamento social refletiram fortemente no transporte intermunicipal. A redução dos passageiros chegou próximo a 90% em relação ao mesmo período do ano passado, incluindo as gratuidades do sistema.

SERVIÇO MANTIDO

Ao contrário de outras formas de transporte que paralisaram as atividades para evitar prejuízo, o transporte intermunicipal foi mantido como é a característica do serviço regular: atendimento a todas as localidades, cumprindo dias e horários determinados pelo poder concedente e presente em todas as localidades, das maiores às menores e sempre com regularidade. Com ou sem passageiros, todas as viagens programadas foram cumpridas, pois no transporte regular não existe cancelamento por falta de passageiros.

REDUÇÃO MENSAL

Março: 81,8%

Abril: 84,3%

Maio: 77,8%

Junho: 73,3%

Julho: 76,4%

OBS.: Gratuidades no período oscilaram entre 6% e 7%.

VIAGENS E PASSAGEIROS

Nos cinco meses de pandemia até aqui contabilizados, o sistema regular intermunicipal do Rio Grande do Sul, transportou 2.500.000 passageiros e realizou 196.967 viagens. O esforço garantiu que a população de todos os 497 municípios tivesse o serviço disponível, cumprindo dias, horários e rotas regularmente.

CUIDADOS COM A SAÚDE

Em todo o sistema regular, foram ampliadas e intensificadas ações no sentido de prevenir e evitar contágio pela Covid-19. Higienização e sanitização interna e externa dos ônibus, álcool em gel em todos os veículos, uso de máscara facial e utilização das últimas inovações, como UV-C para eliminar vírus e bactérias, cortinas para isolamento individual, tratamento especial no ar condicionado e observância do distanciamento, só permitindo que cohabitantes viajarem juntos.