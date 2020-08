Projeção do PIB de 2020 passa de queda de 5,62% para recuo de 5,52% no Focus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Os economistas do mercado financeiro alteraram suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. Conforme o relatório do Mercado Focus, divulgado nesta segunda-feira (17), a expectativa para a economia deste ano passou de retração 5,62% para queda de 5,52%. Há quatro semanas, a estimativa era de baixa de 5,95%.

Para 2021, os analistas mantiveram a previsão do PIB de alta de 3,50%. Há um mês, estava no mesmo patamar. A projeção para a produção industrial de 2020 passou de baixa de 7,87% para queda de 7,68%; há quatro semanas, estava em baixa de 7,86%. No caso de 2021, a estimativa de crescimento da produção industrial seguiu em 5,42%.

A pesquisa Focus mostrou ainda que a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2020 passou de 67,50% para 67,25%. Há um mês, estava em 67,50%. Para 2021, a expectativa foi de 69,83% para 69,65%, ante 69,95% de um mês atrás.

Inflação

A previsão do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) - o índice oficial de preços - aumentou para 2020. O Focus mostrou que a mediana para o IPCA neste ano foi de alta de 1,63% para 1,67%. Há um mês, estava em 1,72%. A projeção para o índice em 2021 seguiu em 3,00%. Quatro semanas atrás, estava no mesmo patamar. O relatório Focus trouxe ainda a projeção para o IPCA em 2022, que seguiu em 3,50%. No caso de 2023, a expectativa permaneceu em 3,25%. Há quatro semanas, essas projeções eram de 3,50% e 3,25%, nesta ordem.

Dólar

O relatório exibiu manutenção no cenário para a moeda norte-americana em 2020. A mediana das expectativas para o câmbio no fim do ano seguiu em R$ 5,20, igual a um mês atrás. Para 2021, a projeção para o câmbio permaneceu em R$ 5,00, igual a quatro pesquisas atrás.

Selic

Os economistas mantiveram suas projeções para a Selic (a taxa básica da economia) no fim de 2020. A mediana das previsões para a Selic neste ano seguiu em 2,00% ao ano, mesmo patamar de quatro semanas atrás. Já a projeção para a Selic no fim de 2021 foi de 3,00% para 2,75% ao ano, ante 3,00% de quatro semanas atrás. No caso de 2022, a projeção passou de 4,90% para 4,75% ao ano, ante 5,00% de um mês antes. Para 2023, permaneceu em 6,00%, igual a quatro semanas atrás.