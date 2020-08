Ouro fecha em baixa e tem primeira perda semanal em 10 semanas, corrigindo rali

O contrato futuro de ouro mais líquido encerrou em queda nesta sexta-feira (14) e registrou a primeira semana de perdas em 10 semanas, corrigindo o forte rali registrado recentemente. Apesar da aversão ao risco nos mercados financeiros globais nesta sexta-feira, que tende a beneficiar o metal precioso, a commodity firmou o processo de realização de lucro, após chegar a ultrapassar a marca de US$ 2 mil a onça-troy pela primeira vez.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange, a onça-troy do ouro para dezembro encerrou em baixa de 1,04%, a US$ 1.949,80, com perda semanal de 3,86%, a primeira desde 5 de junho.

O Commerzbank explica que, após a forte queda verificada na segunda-feira, a cotação do ouro tentou se recuperar nos dois dias seguintes, mas a retomada acabou perdendo força. "Isso confirma nossa visão de que a recuperação demorará e será acompanhada de contratempos", analisa o banco, em relatório.

Perspectivas para o retorno da atividade econômica também podem prejudicar o metal. O Departamento do Comércio dos Estados Unidos informou que as vendas no varejo subiram 1,2% em julho ante junho, mostrando que o setor continua se recuperando do impacto do coronavírus.