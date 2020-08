Produção industrial dos EUA avança 3% em julho ante junho

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A produção industrial nos Estados Unidos aumentou 3,0% em julho com relação a junho, segundo dados divulgados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) nesta sexta-feira (14). O resultado supera a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que esperavam aumento de 2,8% no período.

Ainda assim, a produção industrial se encontra 8,4% abaixo do nível de fevereiro, pré-pandemia de Covid-19. A produção industrial de junho foi revisada para cima, de alta de 5,4% para avanço de 5,7% na comparação mensal.

No mês passado, o maior aumento de produção foi registrado no setor automotivo, com um avanço mensal de 28,3%. A utilização da capacidade industrial elevou-se em julho 2,1 pontos porcentuais, atingindo 70,6%.