Grendene fecha primeiro semestre com queda de 46,1% no lucro

O lucro bruto da Grendene apresentou retração considerável no primeiro semestre deste ano. A companhia fechou o mês de junho com lucro de R$ 176,9 milhões, queda de 46,1% na comparação com igual período de 2019. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira (13) ao mercado.

Mesmo com queda acentuada nos resultados financeiros do segundo semestre, a fabricante de calçados mantém um nível confortável de caixa, superior a R$ 2 bilhões, e espera uma retomada, ainda que sutil, nas vendas no segundo semestre de 2020. A companhia afirma que manteve seu foco na saúde e segurança dos integrantes e na redução de custos e despesas para minimizar impactos na operação.

Nos primeiros seis meses do ano, a detentora das marcas Melissa, Grendha, Zaxy, Rider, Cartago, Ipanema, Pega Forte e Grendene Kids registrou receita bruta de R$ 532,6 milhões e produção de 30,3 milhões de pares de calçados. Os números representam queda de 47,4% e de 48,3%, respectivamente, em relação ao mesmo período de 2019.

Na análise do segundo trimestre, o lucro antes do pagamento de juros e de imposto de renda (EBIT) registrado foi de R$ 85,3 milhões e a receita líquida, R$ 56,7 milhões. Esses resultados são, respectivamente, 150,3% e 85,8% inferiores ao registrado no mesmo período de 2019. O cenário desafiador impactou os resultados da empresa no semestre, com reporte de EBIT de R$ 45,6 milhões e receita líquida de R$ 428,9 milhões - 48% menor que em igual período do ano anterior.

Um ponto positivo é que, no segundo trimestre deste ano, a Grendene ampliou a margem bruta para 41,7% - 2.8 pontos percentuais maior que a do segundo trimestre de 2019, mesmo com a queda de 83,5% na receita bruta do último trimestre, totalizando R$ 82,1 milhões. O resultado foi influenciado pelo CPV (Custo do Produto Vendido), que apresentou declínio superior ao da receita líquida em função do menor custo da mão de obra.

"O desempenho, ainda que abaixo do esperado para o período, nos traz relativo conforto para cumprir compromissos e desenhar estratégias para quando voltarmos ao panorama de normalidade", explica o diretor de Relações com Investidores da companhia, Alceu Demartini de Albuquerque. A pandemia afetou a demanda por produtos na comparação com o segundo trimestre de 2019, resultando na redução de 86,3% nas vendas brutas e de 86,4% no volume de pares no mercado interno.

Por outro lado, os canais indiretos (distribuidores e atacadistas que revendem produtos da Grendene em supermercados de menor porte e varejos alimentícios) e autosserviço (grandes redes de supermercados regionais e de hipermercados nacionais e internacionais) ampliaram sua participação de 47,5% para 88,4%.

No mercado externo, houve queda de receita bruta e do volume de pares de 72,2% e 82,1%, respectivamente. De acordo com a Grendene, o resultado foi influenciado pela interrupção da produção no período, que impediu o embarque dos pedidos em carteira. Ainda assim, a desvalorização do real frente ao dólar influenciou na receita bruta por par, que cresceu 55,4% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A companhia diz que já percebe melhoria gradativa dos negócios. "O pior desta crise pode ter ficado para trás. Embora ainda estejamos vivenciando um cenário de incertezas, notamos uma recuperação relevante no volume de pedidos para entrega em julho e agosto", conta Albuquerque.

Uma das ações para impulsionar os negócios é o processo de transformação digital, que avança rapidamente. Especialmente a plataforma de e-commerce da Grendene tem sido fundamental para manutenção da atividade econômica da companhia durante o período de pandemia e que será otimizada a partir dos aprendizados deste período, afirma a Grendene, em nota.