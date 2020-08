Eletrobras vai atingir meta de redução de funcionários a partir de setembro

A Eletrobras vai atingir a meta de redução do seu quadro de empregados a partir de setembro deste ano, quando mais 454 pessoas deixarão a companhia, e o número final de colaboradores vai atingir 12.088, conforme meta anteriormente estabelecida.

De acordo com o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr, o custo estimado para este ano com a saída desse grupo de empregados será de R$ 130 milhões, mas a partir do ano que vem a economia com a redução do quadro será de R$ 251,8 milhões, sendo R$ 62,9 milhões em 2020.

A empresa está na lista de privatização do governo e ainda depende da aprovação do Congresso Nacional para ter sua venda aprovada.