Ouro fecha em alta e mantém recuperação, com cautela no mercado e dólar fraco

Os contratos futuros do ouro fecharam o pregão desta quinta-feira, 13, em alta e continuaram o movimento de recuperação dos preços iniciado ontem, após forte queda na terça-feira, 11. No mercado, em geral, o clima é de cautela, diante do impasse em Washington em torno do próximo pacote fiscal. A fraqueza do dólar na comparação com outras divisas fortes também impulsiona o metal precioso.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para dezembro subiu 1,13%, a US$ 1.956,7 por onça-troy, ainda abaixo da marca de US$ 2 mil por onça-troy, atingida na semana passada.

Analista de metais do Commerzbank, Carsten Fritsch acredita que a fase correção nos preços dos metais preciosos, que haviam entrado em rali em julho, ainda não terminou, apesar da recuperação dos últimos dois dias. "A liquidação na terça-feira foi muito pronunciada para que isso acontecesse", afirma, em relatório enviado a clientes.

O profissional do banco alemão analisa, porém, que o cenário geral ainda é benéfico para o ouro, principalmente devido aos juros baixos. "Afinal, o Fed deixou claro que não tem intenção de aumentar as taxas básicas de juros por um longo tempo", diz Fritsch. "Taxas de juros reais negativas fornecem o ambiente perfeito para o aumento dos preços do ouro e da prata", acrescenta o analista.

Na visão do estrategista de mercado Stephen Innes, da AxiCorp, os fatores que poderiam desencadear uma baixa nos preços dos metais são uma vacina contra a covid-19 e uma recuperação mais rápida da economia dos Estados Unidos.