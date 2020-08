Entidades do agronegócio criticam proposta de reforma tributária no Rio Grande do Sul

reforma tributária do governo do Rio Grande do Sul Entidades representativas do agronegócio gaúcho criticaram, em carta aberta divulgada nesta quinta-feira (13), o projeto de. Segundo o texto, a proposta impacta diretamente o setor e aumenta os custos de produção agrícola.

As entidades reconhecem a necessidade por uma reforma, mas discordam dos "pontos que penalizam somente o setor do agronegócio". O documento aponta que a proposta aumenta a cumulatividade no setor agropecuário, que não é ressarcido do imposto pago sobre energia elétrica, combustíveis, telecomunicações, peças de reposição de máquinas, investimentos e insumos.

"Da forma em que está apresentada, a proposta representa um aumento de mais R$ 1 bilhão nos custos de produção agropecuários já no primeiro ano, além da tributação sobre os alimentos que são levados aos consumidores. Embora o percentual sobre os custos possa parecer pequeno, o produtor não vive deles, mas de suas margens. Sobre a renda de um produtor de soja, o impacto dessa tributação equivale a 18% e, no de arroz, cerca de 27%, apenas como exemplos. Nos hortifrútis esse impacto tende a ser maior", afirmam as entidades, em carta.

Outro ponto criticado é a falta de diferenciação entre os bens de capital e de consumo para a tributação do ITCD.

Assinaram a carta a Farsul, Fetag-RS, Federarroz, FecoAgro/RS, Apassul, Aprosoja, Acsurs, Apil, Andav, Acergs, Sindag, Simers, Sindilat/RS e Sindiagro.