Incêndio atinge torre de resfriamento da BRF em Lajeado

Um incêndio na torre de resfriamento do frigorífico da BRF em Lajeado, no Vale do Taquari, precisou se combatido pelo corpo de bombeiros da cidade, com apoio a equipe da vizinha cidade de Estrela. Localizado próximo da RS-130, próximo ao trevo para cidade de Santa Clara, o incêndio levou mais de uma hora para ser contido, de acordo com as equipes que trabalharam no local.

O corpo de bombeiros de Lajeado estima que foi necessário 40 mil litros para combater o fogo, que chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pela rodovia, próximo das 10h desta quinta-feira (13). A assessoria de comunicação da BRF informou que a brigada de incêndio da planta atuou no combate às chamas até a chegada do Corpo de Bombeiros e que não houve vítimas ou feridos. A empresa está acompanhando o caso e apurando as causas do incidente. A área foi isolada, e a operação na unidade segue normalmente.