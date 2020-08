Sinal de tranquilidade com fiscal e emprego nos EUA permitem alta do Ibovespa

Na quarta à tarde, juntamente com ministros, presidentes da Câmara e do Senado, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu com o teto de gastos O Ibovespa chegou a dar um salto de pouco mais de 1.100 pontos, ao compararmos a mínima (102.118,28 pontos) e a máxima de 103.236,93 pontos, em pouco minutos após a abertura do pregão, depois de sinais positivos relacionados ao fiscal.e indicou que o governo vai buscar novas frentes para "destravar" a economia e que os Poderes se guiarão juntos na busca de soluções.

"Leio como um sinal positivo esse alinhamento entre Congresso e Governo. Mesmo com os problemas que possam estar ocorrendo, o alinhamento continua centrado em responsabilidade fiscal e reformas", afirma Carlos Lopes, economista do BV. Às 11h47min, o Ibovespa subia 0,89%, aos 103.025 pontos.

Novos sinais de reação do mercado de trabalho americano também impulsionam o Ibovespa, à medida que sugere reação da maior economia do globo. Os novos pedidos de auxílio-desemprego nos EUA tiveram redução de 228 mil na semana encerrada em 8 de agosto, para 963 mil. O número ficou abaixo do esperado, de 1,1 milhão de solicitações. Foi a primeira vez desde março, quando os efeitos econômicos do coronavírus começavam a surgir, que ficou abaixo da marca de 1 milhão.

"Por mais que tenha preocupação em relação a uma nova onda de Covid-19 em alguns estados, como no Texas e na California, tem ocorrido retomada, e a tendência é melhorar", avalia Bruno Takeo, gestor de ações da Ouro Preto Investimentos

Em relação ao burburinho fiscal no Brasil, que ontem incomodou o mercado local, o gestor da Ouro Preto afirma que é preciso acompanhar os desdobramentos, depois do comprometimento do presidente com as contas públicas. "Querendo, ou não, o Guedes ministro Paulo Guedes da Economia não está mais tão fortalecido e também temos de acompanhar as ações do governo depois disso, pois sabemos que o presidente é meio volátil em suas decisões", afirma.

Depois do incômodo provocado após as saídas de dois secretários do Ministério da Economia, ontem à tarde o presidente Jair Bolsonaro tentou acalmar o mercado. Bolsonaro fez um rápido pronunciamento, se comprometendo com o ajuste fiscal, mas sem muitos detalhes. A dúvida é se isso será suficiente para acalmar o investidor local e reconquistar o estrangeiro.

Junto com ministros da equipe e conselheiros disse que sua gestão respeitará o teto de gastos e que tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Afirmou que o governo vai buscar novas frentes para "destravar" a economia e que os Poderes se guiarão juntos na busca de soluções. "Pode até fazer esse comprometimento com o fiscal, mas logo tem eleição, e coloca tudo isso por água abaixo", completa uma fonte.

No entanto, para Scott Hodgson, sócio da Galapagos, essa questão fiscal tem gerado incômodo em várias partes do globo, e não só no Brasil. "O mundo inteiro tem essa pressão fiscal, principalmente agora por causa dos gastos com a pandemia de Covid-19. A verdade é que os mercados têm se apoiado na liquidez, nos estímulos. Então, por ora, o quadro continua favorável", diz.

Em junho, o volume de serviços prestados no Brasil subiu 5,0% ante maio, conforme a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), A despeito da cautela com o fiscal, a atividade doméstica tem mostrado reação.divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No mês anterior, o resultado do indicador foi revisto de uma queda de 0,9% para recuo de 0,5%.

O dado de junho veio melhor que a mediana de 4,35% das estimativas na pesquisa. O intervalo ia de 2,34% e 15,90%. "Isso pode dar uma força para o Ibovespa, mas além dessa questão fiscal, de saber se o mercado vai gostar do que o Bolsonaro disse ontem, há o impasse em relação ao pacote fiscal dos EUA", lembra Luiz Roberto Monteiro, operador de mesa institucional da Renascença.