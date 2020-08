Chineses relatam presença de coronavírus em frango importado do Brasil

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Escritório de Prevenção de Epidemias da cidade de Shenzen, na China, divulgou um comunicado informando que testes realizados em 11 e 12 de agosto confirmaram a presença de coronavírus em amostras de asas de frango congeladas importadas do Brasil. As amostras, segundo o número de registro divulgado (SIF601; lote: 7720051522) são originárias de um frigorífico da empresa Aurora Alimentos no munícipio de Xaxim, em Santa Catarina.

As amostras foram retiradas da superfície das asas de frango. Testes para o vírus foram feitos em pessoas que possivelmente tiveram contato com esse lote, bem como em produtos relacionados, mas todos os resultados retornaram negativos.

Os consumidores de Shenzhen foram alertados para terem cautela ao comprar comida congelada importada, bem como frutos do mar, bem como para tomar cuidados pessoais para reduzir o risco de contrair o novo coronavírus. Recentemente, segundo a Bloomberg, em outras cidades chinesas, foram relatados casos positivos de coronavirus na superfície de embalagens de frutos do mar.

Em nota oficial, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) informou que o setor produtivo está analisando as informações de possível detecção, feita por autoridades municipais de Shenzhen, de traços de vírus em “embalagem” de produto de origem brasileira, e não na superfície da carne de frango, como foi publicado em agências internacionais. Segundo a entidade, ainda não está claro em que momento houve a eventual contaminação da embalagem, e se ocorreu durante o processo de transporte de exportação. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil está em contato para esclarecimentos com o GACC (autoridade sanitária oficial da China), que fará a análise final da situação.

“A ABPA reitera que não há evidências científicas de que a carne seja transmissora do vírus, conforme ressaltam a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO), a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, informa a nota. Além disso, destaca que “o setor exportador brasileiro reafirma que todas as medidas para proteção dos trabalhadores e a garantia da inocuidade dos produtos foram adotadas e aprimoradas ao longo dos últimos meses, desde o início da pandemia global”.