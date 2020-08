Caixa Seguridade protocola retomada de IPO na CVM e listagem na B3

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira (12), a Caixa Seguridade informou que a controladora Caixa Econômica Federal protocolou perante ao órgão e à B3 o pedido de retomada do registro da oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias (IPO, na sigla em inglês), além de listagem da empresa no segmento Novo Mercado.

"A companhia continuará mantendo o mercado informado, nos termos da regulamentação aplicável, a respeito de qualquer decisão ou fatos adicionais relacionados à Oferta e à sua listagem no Novo Mercado", diz a empresa na nota.

No último dia 16 de julho, a Caixa havia anunciado a retomada do processo de IPO, interrompido em março, devido à "turbulência dos mercados" causada pela pandemia do novo coronavírus. A operação estava estimada em R$ 15 bilhões.