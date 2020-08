Banrisul tem lucro líquido de R$ 377,3 milhões no 1º semestre de 2020, queda de 39%

Após registrar um lucro líquido recorde no primeiro semestre de 2019 de R$ 655,3 milhões, o Banrisul foi pego em cheio pela pandemia do novo coronavírus. Nos primeiros seis meses deste ano, o desempenho do banco teve queda de 39,7% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando R$ 377,3 milhões.

A queda, no entanto, era esperada. Os principais motivos apontados pelo presidente do Banrisul, Claudio Coutinho, são a retração na atividade econômica em todo o País e, ainda, a redução de receitas do cheque especial e o aumento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) em vigor desde o ano passado. Os resultados do primeiro semestre foram apresentados em coletiva de imprensa virtual nesta quarta-feira (12).

O banco mantém, por outro lado, uma das maiores provisões para carteiras de crédito no segmento, o que dá estabilidade à operação, e apresenta aumento nos recursos captados e administrados de 8,6% desde o ano passado. A carteira de crédito do Banrisul registrou saldo de R$ 36,0 bilhões em junho de 2020, incremento de R$ 1,7 bilhão ou 5,0% nos 12 meses. O resultado é em decorrência, especialmente, da carteira comercial, que registrou saldo de R$ 27,3 bilhões, aumento de R$ 1,2 bilhão ou 4,7% em um ano.

Coutinho salienta que produtos como Banrisul Cartões, Rio Grande Seguros e Previdência e o Banrisul Consórcio tiveram "desempenho excepcional". A arrecadação de prêmio de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização, ao final do primeiro semestre de 2020, atingiu R$ 852,0 milhões, crescimento de 20,3% frente ao mesmo período do ano anterior. As operações ativas de seguridade alcançaram 2,4 milhões de contratos em junho de 2020, sendo que as receitas totais atingiram R$149,6 milhões no primeiro semestre de 2020.

No segmento empresarial, o direcionamento comercial se mantém nas empresas de médio e pequeno porte e microempresas, com a oferta de recursos para capital de giro com garantia real, que abrange produtos e serviços como a aquisição de bens, investimentos em projetos sustentáveis, a antecipação de recebíveis, operações de capital de giro com garantia de recebíveis e cartões e, ainda, o fornecimento de equipamentos da rede de adquirência Vero.

O patrimônio líquido atingiu R$ 8,2 bilhões em junho de 2020, aumento de R$ 696,7 milhões ou 9,3% em 12 meses. Os ativos totais apresentaram saldo de R$ 86,6 bilhões em junho de 2020, crescimento de 9,0% em relação ao registrado em junho de 2019, ampliação proveniente, especialmente, do crescimento na captação de depósitos. Os recursos captados e administrados registraram saldo de R$ 75,3 bilhões em junho de 2020, com crescimento de R$ 6,0 bilhões ou 8,6% em relação ao mesmo mês de 2019.

Desde março, os canais digitais passaram por adequações para atender aos clientes sem a necessidade do contato humano. De janeiro a julho, esses canais tiveram aumento de 37,6% no número de acessos. O total de operações realizadas nesses canais apresentou incremento de 9,5%. Só em junho, 75% das transações foram feitas em canais digitais, sendo que mais da metade foram através do Aplicativo Banrisul Digital.