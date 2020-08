Shoppings reabrem em Porto Alegre; confira os horários e o que funciona

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

decreto da Prefeitura Municipal publicado na segunda-feira (10) Fechados desde junho, os shopping centers de Porto Alegre reabrem nesta quarta-feira (12), conforme. O funcionamento das lojas não essenciais nos centros comerciais será permitido até sexta-feira (14), das 10h às 17h. Outros serviços terão horários e dias diferenciados. No caso de restaurantes e estabelecimentos de alimentação, o funcionamento está permitido até o domingo (16).

Todos os estabelecimentos terão de seguir os protocolos de segurança e higiene necessários, como limitação do número de clientes a 50% da capacidade (sendo 25% no interior das lojas e áreas de alimentação), uso de máscaras, medição de temperatura corporal, distribuição de álcool em gel, limpeza dos aparelhos de ar-condicionado e manutenção de janelas abertas para renovação do ar e desinfecção de áreas públicas. Seguindo orientações da prefeitura, está impedido o acesso e permanência de animais em qualquer dependência dos shoppings, exceto a presença de cães-guias de pessoas deficientes visuais.

Confira os horários de funcionamento dos shoppings