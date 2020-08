Taxa de inflação de Porto Alegre varia 0,51% na abertura de agosto

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A taxa de inflação de Porto Alegre manteve-se em queda na primeira semana de agosto, com variação de 0,51%, conforme a Fundação Getulio Vargas (FGV). A divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) aconteceu nesta terça-feira (11). No geral, o indicador teve acréscimo em sua taxa, indo de 0,49% para 0,54%.

A capital gaúcha, que demonstrou uma leve queda no IPC-S na comparação com o fechamento de julho (0,52%), teve os grupos Transportes (1,58% para 1,22%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,60% para 0,54%) como destaques. De acordo com a FGV, a principal influência negativa foi a batata-inglesa, cuja taxa variou de -5,94% para -11,54%.

Das sete capitais pesquisadas, apenas Porto Alegre e Salvador (0,69% para 0,66%) registram queda. Já Brasília (0,40% para 0,47%), Belo Horizonte (0,10% para 0,30%), Recife (0,62% para 0,69%), Rio de Janeiro (0,16% para 0,31%) e São Paulo (0,64% para 0,66%) mostraram acréscimo em suas taxas.