Mercopar 2020 acontecerá de 17 a 19 de novembro

O Sebrae RS e a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) decidiram reprogramar a data da 29ª Mercopar - Feira de Inovação Industrial, que aconteceria em outubro. O evento será realizado nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no Centro de Feiras e Eventos Festa da Uva, em Caxias do Sul. A feira contará também com iniciativas online simultâneas a realização do evento.

De acordo com o presidente do Sistema Fiergs e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Gilberto Petry, a realização da feira é um compromisso com a indústria gaúcha e nacional. "Com inovação e criatividade, iremos implementar um ambiente seguro para a geração de negócios e incentivo à economia pós-pandemia. Esta é a nossa contribuição para a sociedade gaúcha, pois acreditamos na Mercopar e no seu potencial de alavancar negócios entre expositores e toda a cadeia produtiva do setor", ressalta.

A mobilização para que a feira aconteça seguirá todos os protocolos de segurança sanitária, respeitando expositores, visitantes e fornecedores. Além disso, acrescenta Petry, "temos a expectativa de que nos próximos 45 dias a situação da pandemia no Estado esteja atenuada e mais estável, permitindo a retomada responsável do fluxo de circulação de pessoas".

Uma das maiores feiras de inovação industrial da América Latina, a Mercopar registrou, em 2019, R$ 65 milhões em negócios nos três dias de evento.