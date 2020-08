Prazo para restituição de inscrição no Censo 2020 via app se encerra nesta segunda

Termina nesta segunda-feira (10) o prazo para ressarcimento da taxa de inscrição do processo seletivo para o Censo 2020 através do aplicativo, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A pesquisa havia sido cancelada em março devido à pandemia do novo coronavírus.

O resgate dos valores das funções de Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador vem sendo feito desde 12 de maio. Ao todo, o IBGE somou R$ 2.823.775,95 referentes a 100.735 inscrições pagas.

Quem não pedir a restituição da taxa via app deverá aguardar novas informações a partir do dia 17. O IBGE diz que, até o momento, 60 mil candidatos obtiveram o retorno por meio da carteira digital do Banco do Brasil. Cerca de 40 mil candidatos ainda precisam realizar o resgate.