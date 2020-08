Academias esperam por definições

O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior também anunciou, na sexta-feira a liberação do retorno às atividades para academias de ginástica, que estão fechadas há mais de um mês. O prefeito se reuniu com o segmento em videoconferência e prometeu decreto a ser publicado na mesma noite ou até sábado, indicando como deverá ser o funcionamento dos estabelecimentos em todos os setores. No entanto, o decreto ainda não saiu.

No caso das academias, a expectativa é sobre o número de alunos que será permitido. Antes do último fechamento, o setor passou por duas fases - um aluno por vez e um a cada 16 metros quadrados, que permitia mais frequentadores no mesmo horário. Donos de academias e representantes do setor destacaram que o setor também atua com saúde das pessoas, por isso não deveriam ter sofrido restrições. Pediram ainda que não fosse adotado um número que permita maior frequência e não apenas um por vez, o que inviabilizaria a abertura de muitas delas. No Estado, 20% dos estabelecimentos já teriam fechado, segundo entidades do segmento.