JBS abre 5,2 mil vagas, sendo a maior parte na Seara

A JBS, gigante da indústria de carnes brasileira, anunciou nesta sexta-feira, 7, a abertura de 5,2 mil vagas de emprego, a maior parte delas na Seara, unidade de produção de aves, suínos e alimentos congelados. Desde o início da pandemia de Covid-19 a empresa já contratou mais de 10 mil colaboradores. "A maior parte das contratações ocorreu em razão das rígidas medidas de prevenção adotadas contra a Covid-19, com a permanência de funcionários do grupo de risco em casa", disse a JBS em comunicado.

A Seara tem mais de 4 mil vagas disponíveis no país, sendo mais da metade delas na Região Sul. Outras 700 vagas foram abertas na Friboi, líder no segmento de carne bovina no país, nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. Os candidatos têm como opção também a JBS Couros, a JBS Novos Negócios e a Swift.





As vagas estão distribuídas em 16 Estados e no Distrito Federal, abrangendo atividades administrativas e operacionais. Segundo a JBS, as oportunidades de emprego são em centros de distribuição, incubadoras de aves, fábricas de ração, além de áreas de corte, abate e desossa no segmento de carnes bovina, suína e de aves.