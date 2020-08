Exportações totais de carne bovina alcançam novo recorde em julho

Com as exportações totais de carne bovina (in natura e processada) se aproximando pela primeira vez na história das 200 mil toneladas movimentadas em apenas um único mês, o Brasil continua batendo todos os seus recordes nas vendas deste produto ao Exterior. O mercado chinês é o grande responsável por este crescimento, ampliando seu apetite mês a mês : em junho, os chineses compraram 77.200 toneladas e em julho as aquisições subiram para 115.186 toneladas.

As informações são da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), que compilou os dados totais publicados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), através da Secex/Decex. Em relação a 2019, no acumulado até julho, as compras chinesas que ingressaram pela cidade estado de Hong Kong e pelo continente atingiram a 634.624 toneladas, quase o dobro das 381,3 mil importadas em 2019 no mesmo período.

Com isso, a movimentação do produto no acumulado até julho alcançou a 1,2 milhão de toneladas, ante 999,2 mil registradas no ano passado no mesmo período, ou 10% de elevação. A receita subiu mais: passou de US$ 3,7 bilhões em 2019 para US$ 4,7 bilhões em 2020, num aumento de 25%.

Segundo a Abrafrigo, as compras chinesas têm mais do que compensado as quedas nas vendas para a União Europeia e para os países árabes, ocasionada principalmente pela epidemia de Covid-19, que reduziu drasticamente o consumo fora de casa.

Atualmente, a China responde por 57,5% da exportação brasileira. Nas exportações de julho, 169,2mil toneladas foram na forma de carne in natura e outras 24,2 mil toneladas de carne bovina processada. No acumulado até julho, depois da China foi o Egito que mais adquiriu o produto brasileiro, com 75,4 mil toneladas (-25%). O Chile veio a seguir com 39,7 mil toneladas (-37%). A Rússia, por sua vez, adquiriu 37,7 mil toneladas (+ 1,4%).

Exportações para a China em 2020 mês a mês

Janeiro: 53,1 mil toneladas

Fevereiro: 37,6 mil toneladas

Março: 51,8 mil toneladas

Abril: 60,7 mil toneladas

Maio: 83,9 mil toneladas

Junho: 77,2 mil toneladas

Julho: 115.186 mil toneladas

Fonte: Abrafrigo