Representantes do comércio e da construção civil se reúnem hoje com Marchezan

Seguem nesta sexta-feira (7) as reuniões do prefeito de Porto Alegre , Nelson Marchezan Júnior, com representantes de diferentes setores da economia para tratar da reabertura das atividades. Hoje pela manhã, a partir das 10h, o encontro é com representantes do comércio e da construção civil.

As tratativas com a prefeitura já permitiu a empresas de diferentes segmentos a abertura nesta semana, como o comércio de rua, de shopping center e do Mercado Público, com restrições, desta sexta-feira a domingo (9), Dia dos Pais.

A expectativa sobre a reabertura, após 30 dias de estabelecimentos fechados, ganhou força depois de forte pressão de entidades empresariais diante da autorização de jogos de futebol nos estádios do Grêmio e Inter. E com a flexibilização recente anunciada pelo governador Eduardo Leite se abriu caminho para novas medidas.