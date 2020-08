Vendas de automóveis estacionam no RS

Os dados de emplacamentos de veículos registrados no mês de julho demonstram o descompasso do Rio Grande do Sul em relação à dinâmica de recuperação das vendas de veículos no Brasil, aponta a seccional gaúcha da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave/ Sincodiv-RS). Enquanto em todo o País houve crescimento de 43,61% nos emplacamentos de junho para julho (de 194.345 unidades para 279.103), no Estado o aumento foi de apenas 18,06% (de 10.099 para 11.923 veículos). Com isso, o peso do Rio Grande do Sul no mercado nacional, quando comparado ao mês anterior, caiu de uma participação de 5,2% para 4,2%.

Um dos principais fatores foram as vendas de automóveis. Enquanto as vendas deste segmento aceleraram no Brasil, aumentando 31,8%, graças à reabertura das concessionárias em vários estados, no mercado gaúcho as vendas estacionaram no mesmo patamar de junho, registrando um incremento de apenas 0,98%. Segundo a entidade, tal desempenho é reflexo do fechamento, ao longo do mês, das concessionárias e comércio em geral na região metropolitana de Porto Alegre e outros municípios, devido às medidas restritivas de isolamento social.

A Fenabrave/ Sincodiv-RS destaca o desempenho de vendas de ônibus, 142,11% maior que as registradas em junho. Da mesma forma, o segmento de motocicletas efetivou um volume 70,98 % maior de vendas, fazendo com julho apresentasse resultados próximos aos dos meses de janeiro e fevereiro, anteriores ao início da pandemia.

Na comparação de julho de 2020 com o mesmo mês de 2019, há uma redução de 26,51% dos emplacamentos no Rio Grande do Sul e de 20,12% em nível nacional. Já o número acumulado ao longo de 2020 registra redução de 32,01% no Estado e de 33,67% no Brasil, em relação ao mesmo período de 2019.