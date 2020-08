Emissão de notas fiscais no RS sobe 1,7% na última semana de julho

O valor médio diário de emissão de notas eletrônicas (NF-e e NFC-e) no Rio Grande Do Sul na última semana de julho aumentou 1,7% na comparação com o período equivalente de 2019, de acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado. Ainda que tenha sido a terceira semana consecutiva de variações positivas no indicador, o que demonstraria tendência de retomada das atividades econômicas, entre 16 de março e 31 de julho a redução chega a -6,8%

O indicar representando que cerca de R$ 130 milhões deixaram de ser movimentados, em operações registradas nas notas eletrônicas, a cada dia. Logo no início da pandemia, entre o fim de março e o início de abril, o resultado chegou a ser de -31,5%. Os dados mostram a evolução dos indicadores de emissão de notas eletrônicas em geral e por atividade (indústria, atacado e varejo).

Em relação às vendas médias por atividade, o Atacado segue apresentando os melhores desempenhos, com +14,9% na última semana e +3% no acumulado do período. A Indústria, após registrar três variações positivas seguidas, voltou perder desempenho, com variação semanal de -1,5%. No acumulado, o setor industrial agora tem queda de -9,7%. O Varejo apurou o pior resultado da semana, com índice de -5%. A atividade varejista registra -11,7% de variação desde o início da pandemia.