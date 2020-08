Bolsas da Ásia fecham sem direção única, de olho em pacote e tensão Estados Unidos-China

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (6) com investidores monitorando negociações para o lançamento de novo pacote fiscal nos Estados Unidos e desdobramentos das tensões entre Washington e Pequim.

O índice japonês Nikkei caiu 0,43% em Tóquio nesta quinta, a 22.418,15 pontos, mas o chinês Xangai Composto subiu 0,26%, a 3.386,46 pontos, acumulando ganhos pelo quinto pregão consecutivo.

O governo dos Estados Unidos vem negociando um novo pacote de estímulos fiscais para ajudar a economia americana a superar a crise do coronavírus. Na quarta, porém, o líder do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell, disse em entrevista à Fox News que a Casa Branca ainda está muito distante de chegar a um acordo com a oposição democrata sobre os novos incentivos.

A precária relação entre Washington e Pequim também continua no radar. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, voltou a criticar a China na quarta, ao dizer que o Partido Comunista do país mantém um "comportamento agressivo".

Pompeo também anunciou uma série de restrições a companhias chinesas, usando como argumento a segurança nacional e a proteção a dados de cidadãos americanos.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,69% em Hong Kong nesta quinta, a 24.930,58 pontos, e o Shenzhen Composto - índice chinês de menor abrangência - caiu 0,62%, a 2.304,52 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,33% em Seul, a US$ 2.342,61 pontos, e o Taiex se valorizou 0,87% em Taiwan, a 12.913,50 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul, impulsionada por ações de mineradoras e petrolíferas. O S&P/ASX 200 avançou 0,68% em Sydney, a 6.042,20 pontos.