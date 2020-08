Seapdr é otimista com retirada de vacina contra aftosa

A reunião de servidores da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) com auditores do Ministério da Agricultura para avaliar a possibilidade de retirada da vacinação contra a febre aftosa no rebanho bovino do Rio Grande do Sul se encerrou nesta quarta-feira (5). Na reunião, foram apresentados documentos referentes a 18 pontos de melhorias no serviço veterinário que foram levantados pela auditoria realizada no ano passado.

De acordo com a diretora do Departamento de Defesa Agropecuária (DDA) Rosane Collares, os servidores da Seapdr conseguiram sustentar bem as informações e apresentar os dados pedidos pelos auditores, um deles de Brasília e quatro da Superintendência Regional do Ministério da Agricultura no Rio Grande do Sul. A expectativa, segundo Rosane, é que já haja um retorno por parte do Ministério até o início da próxima semana.