Prefeituras de São Leopoldo e Cachoeirinha são acionadas na Justiça, após liberar atividades

O Ministério Público (MP-RS) foi à Justiça nesta quarta-feira (5) contra os municípios de São Leopoldo e Cachoeirinha por descumprirem as regras do sistema de distanciamento controlado do Estado. A medida foi pedida pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RS).

Os dois municípios publicaram decretos expandindo o número de atividades consideradas não essenciais pelo governo estadual.

Cachoeirinha autorizou a reabertura , com 50% da capacidade, de estabelecimentos como bares, restaurantes, casas noturnas, cinemas, igrejas, clubes, academias e salões de beleza, além da permissão do funcionamento de indústrias e hotéis com 100% da capacidade. De acordo com a PGR, dois indicadores considerados pelo governo para implantar as bandeiras estão apontando risco máximo – bandeira preta – mesmo com a melhora em um dos outros indicadores.

Já a administração municipal de São Leopoldo publicou decreto com vigência de uma semana permitindo a reabertura de bares, restaurantes, lanchonetes e padarias. Pelo decreto, assinado pelo prefeito Ary Vanazzi (PT), estes estabelecimentos podem atender uma lotação de até 30% do limite original conforme o plano de prevenção de incêndio (PPCI), entre as 11h até 22h, e 7h até 19h no caso de padarias.

O decreto também estipula que estabelecimentos comerciais fora de shoppings e galerias podem operar com um cliente a cada 25m² de área de atendimento, e aumenta a capacidade máxima de academias e salões de beleza de 30% para 50%, seguindo regras específicas e com agendamento.

O novo decreto não altera a determinação para espaços públicos de lazer, que estão interditados e cujo uso pode acarretar em multa. Segundo o ofício de representação, o número de óbitos na região R07, que engloba São Leopoldo, teve um aumento de 48%, indo de 31 para 46. A região também tem dois indicadores em bandeira preta.

A representação se soma às já feitas na terça-feira pela PGE e MP contra os municípios de Novo Hamburgo e Esteio, que reduziram os limites para atividades de alimentação e comércio não essencial.