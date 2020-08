Prefeitura e entidades tentam alinhar retomada econômica em Porto Alegre

que iniciou ontem O debate através de reuniões virtuais entre o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, e diversos dirigentes de entidades empresariais,, rende mais um longo dia de tratativas nesta terça-feira (4). Na pauta, a maneira que será trabalhada a volta das atividades econômicas na capital gaúcha, impactadas pela pandemia de coronavírus.

O presidente da CDL POA, Irio Piva, diz que as entidades estão refazendo sua proposta original e propondo novas alternativas para a flexibilização. A expectativa é de que uma reunião oficial entre o prefeito e as lideranças possa definir um cronograma de retomada ainda nesta noite. Mas não se descarta, porém, que a decisão final fique para a quarta-feira (5).

já adiantava que a entidade estava aberta às negociações Na manhã da terça, o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Paulo Kruse,, porém frisava que as empresas estão definhando com o cenário atual e era necessário abrir o comércio. Os empresários encaminharam um documento para a prefeitura apresentando algumas reivindicações.

Entre os pontos solicitados estava a liberação das atividades de construção civil e indústrias a partir desta quinta-feira (6), com horário proposto das 7h às 17h de segunda a sexta-feira, paralisando nos sábados e domingos. Também foi pedida a autorização das ações de serviços em geral iniciando na segunda-feira (10), das 10h às 15h, de segunda a sexta-feira, também interrompendo o trabalho nos sábados e domingos.

Outra sugestão da classe empresarial é que o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, bares e similares ocorra das 11h às 20h, de segunda a segunda, a partir de sábado (8). Também é defendida a liberação do comércio em geral, com acesso próprio, operando das 9h às 16h de segunda a sábado, paralisando nos domingos, a partir desta sexta-feira (7), assim como a volta da operação do comércio em shoppings center e galerias comerciais das 12h às 20h de segunda a segunda, também a partir de sexta-feira.

O documento apresentado prevê, ainda, que no dia 24 de agosto seja feita uma reavaliação pela prefeitura e pelas entidades das medidas adotadas e os seus reflexos. Caso não ocorra uma variação significativa no uso dos leitos de hospitais e número de óbitos causados pelo coronavírus, as atividades poderão ser ampliadas com ajustes de horários e dias.