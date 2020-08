BRDE Labs inicia aceleração de 12 startups

O Ecossistema de Inovação do Rio Grande do Sul foi o tema central da reunião on-line realizada nesta terça-feira (4) para assinalar o início do processo de aceleração das startups gaúchas selecionadas pelo Programa BRDE Labs. Lançado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) com o propósito de criar soluções inovadoras para a retomada da economia após a pandemia de Covid-1, o programa é coordenado no Estado pela aceleradora Ventiur e tem o apoio dos parques tecnológicos das três universidades que integram a Aliança para a Inovação - Ufrgs, Pucrs e Unisinos.

Das 188 startups inscritas no Programa, 30 participaram da etapa de pré-aceleração e, dentre essas, 12 foram as escolhidas para a etapa de aceleração, que se estenderá até novembro deste ano com uma intensa programação. São elas: 2Metric, Agência Besouro, BioIn, DigiFarmz, Elysios, Essent Agro, Faba, Insumo Fácil, Palma Sistemas, Polvo Spot, Prosumir e Optim.

Nos próximos meses, a agenda de aceleração do BRDE Labs prevê uma série de bootcamps, reuniões de acompanhamento e eventos de capacitação com foco no desenvolvimento dos empreendedores.

Durante o processo de aceleração, as startups serão acompanhadas pela aceleradora e mentores indicados pelos parceiros institucionais. Essa rede de mentores agregará conhecimento, experiência de mercado e, dentro do possível, abrirá portas para as startups através de suas conexões.