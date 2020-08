BNDES irá liberar R$ 350 milhões para financiar o Fundo Clima

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou nesta terça-feira (4), um acordo com o BNDES, para disponibilizar R$ 350 milhões em financiamento para empresas, por meio do Fundo Clima. O programa oferece recursos para implantação de empreendimentos, aquisição de máquinas e equipamentos e o desenvolvimento tecnológico ligado à redução de emissões de gases do efeito estufa e à adaptação às mudanças do clima.

Não se trata de dinheiro a fundo perdido, mas de financiamento com taxas reduzidas para quem tomar o recurso. O anúncio foi feito com a presença do presidente do BNDES, Gustavo Montezano. O banco de fomento vai ser o agente operador para repassar os recursos.

O BNDES também vai participar da gestão do programa Adote um Parque, que prevê a atração de capital para proteger 132 unidades de conservação ambiental na Amazônia, além de estruturar a modelagem das concessões de parques nacionais, como os de Lençóis Maranhenses, Jericoacoara e o Parque Nacional de Brasília.