Grupo Minuano pede recuperação judicial

Referência na indústria de couro no Estado, o Grupo Minuano deu entrada no processo de recuperação judicial na segunda-feira (3). Com o pedido de recuperação, protocolado na Vara Regional Empresarial da Comarca de Novo Hamburgo, a empresa vai poder negociar as dívidas, que ultrapassam R$ 250 milhões.

A empresa foi fundada em 1972 no município de Lindolfo Collor, na Serra, e emprega 2,5 mil pessoas em cinco unidades, quatro no Rio Grande do Sul e uma na Bahia. Mesmo com a recuperação judicial, a empresa não pretende encerrar atividades de suas unidades ou realizar demissões. Além dos trabalhos com tapetes e couro automotivo e para estofados, o grupo tem a própria marca de sapatos, a Calçados Malu.