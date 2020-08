Inflação recua em Porto Alegre e outras quatro capitais brasileiras, aponta FGV

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Porto Alegre e outras quatro capitais brasileiras registraram queda na inflação nesta terça-feira (4). A apuração Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S), medido semanalmente pela Fundação Getulio Vargas (FGV). A variação média ficou em 0,49%, um decréscimo de 0,04 ponto percentual da taxa divulgada na última apuração.

A inflação na capital gaúcha foi de 0,58% na semana anterior para 0,52% no último dia de julho. Com este resultado, o indicador acumula alta de 1,05% no ano e 2,09% nos últimos 12 meses.

Cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram desaceleração nas taxas de variação em Porto Alegre. Se destacam os grupos Transportes e Vestuário, cujas taxas passaram de 2,08% para 1,58%, e de -0,26% para -0,69%, respectivamente. Também sofreram variação os setores de Alimentação (0,75%); Habitação (0,27%); Saúde e Cuidados Pessoais (0,60%); Educação, Leitura e Recreação (-0,74%); Despesas Diversas (-0,02%); e Comunicação (-0,11%).

Entre as maiores influências positivas para as variações percentuais do mês na capital gaúcha, estão a gasolina (4,44%), o leite tipo longa vida (4,10%), automóvel novo (1,12%), perfume (3,32%), além de plano e seguro de saúde (0,59%). Tiveram impacto negativo cursos de ensino superior (-2,15%), o tomate (-9,40%), condomínios residenciais (-1,04%), batata-inglesa (-5,94%) e a calça comprida feminina (-3,70%).