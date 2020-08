Trabalho presencial e à distância dividirão espaços em retomada pós-pandemia

Dentre as mudanças de processos que a pandemia de Covid-19 causou no mercado de trabalho, a atividade remota é destaque. Por conta da necessidade de isolamento social, corporações de diferentes setores se viram obrigadas a repensar seus modelos de negócios, adotando o home office como alternativa de operação de equipes inteiras. De acordo com dados da Fundação Getulio Vargas (FGV), em maio de 2020 a maioria (80,4%) das indústrias e mais da metade (68,6%) das empresas de serviços estava operando em trabalho remoto parcial ou total. Nesse contexto, o modelo que "leva o escritório" para a casa do colaborador se tornou prática comum, e acelerou uma escolha que já se apontava como tendência nas relações de trabalho.

Mesmo com desafios - como a motivação dos colaboradores, e as mudanças dos canais de relacionamento com clientes e de vendas-, o regime à distância deve vingar em 30% das empresas brasileiras pós-pandemia. Pelo menos é o que sinaliza o recente estudo da FGV, onde também é apontado que 44% dos colaboradores aprovam o modelo, com ressalvas. A tendência é resultado de boas experiências, a exemplo das vivenciadas pelos profissionais da plataforma de mídia programática Alrigth, que fechou o escritório em Porto Alegre e deve manter o formato remoto mesmo quando o surto de coronavírus terminar. "Não se perdeu nada em produtividade, pelo contrário: se teve resultados melhores", avalia a coordenadora de Negócios da empresa, Márcia Chagas. "Como temos o digital na essência, já estávamos mais preparados", pondera.

Há quatro meses, a rotina de Márcia mudou. Acostumada a ir diariamente para o antigo escritório da Alrigth, ela também visitava clientes e viajava a negócios uma vez por mês. "O que acreditei que seria um problema acabou não sendo, uma vez que o mundo inteiro teve que se adaptar a esta situação e os clientes se tornaram mais dispostos a realizar reuniões por vídeo chamadas", comenta.

Um dos formatos possíveis de teletrabalho, o home office é um modelo onde os colaboradores trabalham de casa. Para o empregador, essa prática reduz os custos operacionais, visto que não há necessidade de manter a infraestrutura física para a atuação dos times. Já para o profissional, há aumento da flexibilidade, além de eliminar horas perdidas no deslocamento.

"A gente já trabalhava em cima de aplicativos como o Google para documentos compartilhados, além de um específico de comunicação interna, mais os grupos de whatsapp", comenta o CEO da Alright, Domingos Secco Jr. "Isso tudo nos ajudou a fazer a migração para um trabalho remoto." Antes da pandemia, a plataforma funcionava em coworking junto com outras quatro empresas. "Sempre foi um ambiente coletivo, baseado em algum lugar físico", afirma Secco. Ele comenta que, coincidentemente, no início do ano passou a se questionar sobre ter ou não um escritório, visto que já havia pessoas da equipe trabalhando em home office. Com a pandemia, no dia 16 de março todos pegaram seus computadores e foram para casa. Os equipamentos são todos da Alright, que além de liberar notebooks também alugou um carreto e distribuiu cadeiras com ergometria adequada nas residências de todos os colaboradores.

Home office pode ser feito sem alteração contratual

Apesar de ter características semelhantes ao teletrabalho - previsto na nova legislação trabalhista - , o modelo home office pode ser adotado sem alteração contratual. "O home office é como se fosse uma extensão do escritório para dentro de casa, as regras que valem no escritório servem para a residência do colaborador também", destaca o advogado Mateus Mantonavi, especialista em direito empresarial e tributário. Ele observa que, ao optar por home office, a empresa deve se responsabilizar pelos equipamentos de trabalho, a exemplo de computadores e cadeiras adequadas, e, dependendo do caso, arcar com as despesas de luz e telefone dos funcionários, quando comprovado os gastos.

"Para o home office valem as regras de relação de emprego previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)", resume Mantovani, lembrando que ao enviar o funcionário para casa, a empresa deve continuar pagando benefícios acordados anteriormente, como vale alimentação. Outra diferença é que no sistema home office é possível trabalhar com rodízio das equipes no escritório. "O colaborador pode exercer atividade remota por três dias da semana, e ir até o espaço da empresa outros dois dias", exemplifica o especialista. "Se fizer hora extra, precisa registrar e receber", detalha. Já no que se refere às obrigações do empregado, o mesmo procede, sendo obrigatório trabalhar o número de horas previstos no contrato.

Mais flexível em termos de controle de horário, o modelo de teletrabalho previsto no art. 75-C, da CLT, dependerá de mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. "No teletrabalho será feito um acordo e as partes vão definir em conjunto quem é que adquire os equipamentos", exemplifica Mantonvani. A Lei 13.467/2017 inseriu a modalidade na CLT, conceituando o termo como "a prestação de serviços que ocorre preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo, e que não será descaracterizado pelo comparecimento do empregado às dependências do empregador para a realização de atividades específicas, que exijam a sua presença."

Mantovani destaca que neste caso, o que vale são as regras do contrato, que é obrigatório. "No teletrabalho só recebe vale alimentação, vale transporte e outros benefícios se estiver previsto no contrato, mesmo que já recebesse trabalhando presencialmente", detalha o especialista. "Importante reforçar que se não houver contrato para o teletrabalho, esta será considerada uma relação invalidada." Apesar de eventualmente poder aparecer na empresa, o colaborador deve trabalhar, via de regra, em casa. Neste sistema, existem alguns fatores que podem ser considerados uma desvantagem para o colaborador contratado, opina o advogado. "Não tem mínimo nem máximo de horas trabalhadas, depende do quer determinado no contrato. Por isso, se for possível controlar o horário, é melhor definir em contrato quantas horas por dia ou semana serão trabalhados, caso contrário o colaborador não tem direito a receber por hora extra."

Dentre as poucas obrigações da empresa previstas em lei, Mantovani destaca a obrigatoriedade de 15 dias de adaptação, caso o colaborador seja convocado a voltar a trabalhar no ambiente do contratante. "Nesse caso, flexibilizar o horário, até que seja possível voltar à rotina."