Lucro líquido da Marcopolo cai 98,6% no segundo trimestre

A forte queda de mercado de transporte causada pela pandemia de Covid-19 no Brasil e no exterior afetou os resultados da fabricante gaúcha de ônibus Marcopolo. Segundo balanço divulgado nesta segunda-feira (3), no segundo trimestre de 2020, a empresa registrou um lucro líquido de apenas R$ 1,3 milhão, uma queda de 98,6% ante os R$ 90,9 milhões do mesmo período do ano passado.

A receita líquida somou R$ 798,5 milhões no período, redução de 30,1% ante os R$ 1,14 bilhão do segundo trimestre de 2019. Já o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) alcançou R$ 40,9 milhões, redução de 61,3% em comparação com os R$ 105,5 milhões do mesmo período do ano passado.

A produção total da Marcopolo atingiu 2.335 unidades no segundo trimestre deste ano, 45,7% inferior na comparação anual. A retração está em linha com a da produção total de ônibus no País, que teve queda de 43,2% em relação ao segundo trimestre de 2019, somando 3.300 unidades.