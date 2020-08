Restaurante Jamie's Deli é nova aposta para aeroporto de Porto Alegre

O Aeroporto Internacional de Porto Alegre (Salgado Filho) está próximo de receber um restaurante Jamie's Deli, do famoso chef inglês Jamie Oliver. A assessoria de imprensa da Fraport, empresa alemã que administra o aeroporto, confirma que há negociações para abrir o estabelecimento no complexo, no entanto ressalta que mais informações somente serão disponibilizadas quando forem encerradas as conversações (que são mantidas com a SSP DFA Restaurantes Brasil).

O que já se sabe sobre a iniciativa é que as obras civis serão executadas pela gaúcha Brod Engenharia e o empreendimento deve ocupar cerca de 320 metros quadrados. A experiência de um Jamie's Deli em um aeroporto brasileiro não é algo inédito. No RIOgaleão - Aeroporto Internacional Tom Jobim, por exemplo, o restaurante foi aberto em janeiro deste ano, porém fechou em abril, por causa da pandemia do coronavírus, e a previsão é que retome as atividades em janeiro de 2021. Também há uma unidade no aeroporto paulista de Guarulhos.

Os estabelecimentos Jamie's Deli trabalham com o conceito inspirado nas delicatessens (lojas que vendem comidas finas e iguarias) associado ao jeito mais simples e descomplicado da cozinha de Jaime Oliver. O chef inglês é internacionalmente conhecido por seus programas de televisão, seus livros publicados, restaurantes, por suas campanhas pela melhoria da comida oferecidas para as crianças nas escolas do Reino Unido e, mais recentemente, por seu canal no YouTube e seus vídeos nas redes sociais.