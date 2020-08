Comercial Zaffari abre mais dois atacarejos até dezembro; há 200 vagas abertas

A Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo, vai abrir mais dois atacarejos até dezembro no Rio Grande do Sul. A primeira filial da bandeira Stok Center a abrir será nesta semana em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), e a outra unidade está prevista para Capão da Canoa, no Litoral Norte, segundo a rede de supermercados.

A loja de Gravataí começa a funcionar nesta quinta-feira (6). As 200 vagas de emprego já foram preenchidas, mas a empresa orienta que pessoas interessadas em futuras vagas entreguem currículo no local ou enviem pelo canal de Fale Conosco do site, pois novas oportunidades serão abertas.

Em Capão da Canoa, a filial deve ser aberta até dezembro e 200 vagas para trabalho já estão abertas. Os candidatos podem buscar informações no site da Comercial Zaffari, que soma 3,1 mil funcionários. O prédio já está em construção.

A bandeira já soma 13 lojas, sendo 12 no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. No Estado, as unidades estão em Passo Fundo (3), Cruz Alta, Santo Ângelo, Santa Rosa, Vacaria, Caxias do Sul, Lages, Santa Maria, Pelotas e Canoas, inaugurada em julho. O grupo tem mais dez supermercados.

A unidade de Gravataí fica na rua Otávio Schemes, 4105, no bairro Barnabé, ao lado da Havan, rede catarinense do empresário Luciano Hang. A loja tem 11,8 mil metros quadrados de área construída e 6 mil metros quadrados de área de vendas,com 44 caixas de atendimento e 478 vagas de estacionamento.

Segundo a rede, a maior parte dos produtos vem direto da indústria. Serão mais de 6 mil itens à venda,e um dos focos é atender pequenos comércios. O Stok Center tem ainda um clube de vantagens, com programa de descontos.