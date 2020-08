Standard & Poors concede nota BB- com perspectiva estável para Sicredi em rating global

O Sicredi recebeu classificação de crédito BB- pela Standard & Poor’s, uma das principais agências de classificação de risco de crédito do mundo. A nota de risco veio acompanhada de uma indicação de perspectiva estável, o que reflete uma tendência de manutenção desse rating em longo prazo, mesmo em um cenário de incertezas na economia brasileira por causa dos impactos da pandemia de Covid-19. A cooperativa de crédito gaúcha comemora a inclusão, pela primeira vez, na classificação global da agência.

Entre os fatores levados em consideração na avaliação está o fato de que o Sicredi é uma rede integrada que provê o apoio necessário entre suas cooperativas. Ainda, a S&P destacou que a instituição continua fortalecendo seu modelo de negócio cooperativo e ampliando o número de associados, assim como o escopo geográfico das cooperativas.

A agência internacional destaca também que o Sicredi reporta crescimento médio de mais de 20% nos últimos anos, acima da média do mercado. Apesar do forte crescimento, a entidade conseguiu manter níveis confortáveis de capitalização graças aos sólidos resultados dos últimos anos. "Estar em mais um rating global, agora da S&P, contribui para nosso melhor desempenho nas negociações para captação de recursos no exterior", afirma o gerente de Finanças Corporativas da Confederação Sicredi, Fábio Magalhães Nunes.

Em julho, o Sicredi manteve o rating de crédito de emissor de longo prazo em Br.AAA, com perspectiva estável, para o rating nacional. De acordo com a cooperativa, a atuação em sistema, refletindo a qualidade de crédito agregada, também foi um dos pontos levados em consideração pela S&P para essa avaliação. "As boas métricas de qualidade de ativos e o próprio modelo de negócio da instituição, que a torna muito mais competitiva e promove alta estabilidade e fidelidade da base de associados, foram outros aspectos destacados. Os ratings atribuídos pela S&P em nível nacional e global colocam o Sicredi no mesmo patamar dos principais conglomerados financeiros do Brasil", diz a instituição, em nota.

Segundo Nunes, os reconhecimentos são mais uma prova da solidez da instituição financeira cooperativa. "Nós contamos com práticas de governança corporativa pautadas pela transparência e representatividade de todos os associados, pois eles são os verdadeiros donos do negócio e nos ajudam a tomar as decisões em linha com os princípios do cooperativismo. Essa atuação em sistema e com responsabilidade corporativa tem nos permitido crescer de forma contínua, segura e como referência no segmento de cooperativismo de crédito mundial", enfatiza.

O Sicredi tem um histórico de boas avaliações das maiores agências de classificação de risco de crédito do mundo. Nos ratings de longo prazo nacional, além da nota Br.AAA, da Standard & Poor’s, a instituição recebeu a avaliação AA (bra) da Fitch Ratings e Aa1.Br, da Moody’s. Nos ratings de longo prazo globais, além da Standard & Poor’s, o Sicredi foi classificado como Ba2 pela Moody’s.