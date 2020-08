Feirão on-line oferta 600 vagas de trabalho e estágios no Rio Grande do Sul

Com 400 vagas de trabalho ofertadas e outras 200 de estágio, o 1º Feirão de On-line de Empregos e Profissões da QI Faculdade & Escola Técnica será realizado nesta terça-feira (4), das 9h às 18h. O evento é gratuito e reunirá mais de 20 agências de empregos e estágios com oportunidades para recolocação e primeiro emprego em Porto Alegre, na Região Metropolitana, em Caxias do Sul e Rio Grande, regiões onde a QI possui atuação.

Além do painel virtual com as vagas abertas, serão oferecidos debates e oficinas de qualificação on-line gratuitas em diferentes áreas, com os professores da instituição. Os interessados precisam fazer a inscrição previamente no site https://qi.edu.br/

Entre os temas que serão oferecidos estão empregabilidade no novo cenário, novas formas de trabalho, postura profissional, dicas para entrevista online, currículo e redes sociais. Também será abordado o mercado dos cursos técnicos nas áreas de Administração, Segurança do Trabalho, Informática, Logística e Contabilidade.

“Esse é um projeto social que a QI já desenvolve de forma presencial, alinhado à missão institucional de aproximar candidatos e empregadores, e que agora acontece pela primeira vez no ambiente virtual”, explica a gerente administrativa e gestora da Central de Vagas da instituição, Márcia Oliveira.